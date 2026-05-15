Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
3
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Барселона
0
П1
X
П2

Андрей Талалаев: «Зимой у меня были достаточно серьезные предложения. Я хочу работать в клубе, который борется за первые места, и не скрываю этого»

Андрей Талалаев сообщил, что зимой мог сменить работу.

Источник: Спортс‘’

— В вашей карьере тренера вы ни в одном клубе не работали больше двух с половиной лет. В начале следующей весны будет два с половиной года в «Балтике». Есть ли у вас момент в голове: вы в «Балтике» задержитесь на дольше?

— У меня нет какой-то временной отметки своей работы. Подписывая контракт, я всегда думаю о том, что отработаю контракт до конца. Когда происходит разрыв контракта, я анализирую, по каким причинам это происходит: недоработка моего тренерского штаба, недовольство материально-технической базой клуба, несоответствие материальных возможностей амбициям или задачам, которые ставятся. Иногда это форс-мажорные ситуации.

Во-первых, я считаю, что два с половиной года для современного тренера — это серьезный срок. В этом году зимой у меня были достаточно серьезные предложения. Я хочу работать в клубе, который борется за первые места. Я не скрываю этого. Но «Балтика» — это тот проект, который может через какое-то время, не длинное, претендовать на это — борьба за первое место и трофеи.

Я надеялся, что это уже будет в этом году. Немножко переоценили свои возможности.

Поэтому я все свои силы сегодня отдаю, как это было до этого в любом другом клубе. Любое соревнование, в котором мы участвуем, — это соревнование за трофей. Кубок открытия, Кубок закрытия, Кубок чемпионов, любое соревнование — мы должны претендовать, чтобы выиграть, — сказал главный тренер «Балтики».

Андрей Талалаев в настоящее время переживает невероятную волну популярности. Тренер, то и дело курсировавший между аутсайдерами РПЛ, ФНЛ и телевидением, в этом году построил крепкую команду в Калининграде. «Балтика» всё ещё идёт в группе лидеров чемпионата и не собирается останавливаться. Такого в биографии русского Раньери прежде не случалось.
Читать дальше