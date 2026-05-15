Агент Медведева о мате в адрес фанатов: «Никита не совладал с эмоциями, форма высказываний была не совсем корректна. Он не равнодушен в отличие от кого-то другого»

По ходу матча болельщики нижегородцев показали несколько баннеров с изображением уволенного ранее Шпилевского и подписью: «Наш тренер». После финального свистка Медведев подошел к сидящим на трибунах болельщикам и начал кричать на них: «Наш тренер», #####? Ваш тренер до этого довел. Позор, идите болейте за него, ## ###".
В четверг КДК оштрафовал голкипера на 300 тысяч рублей за неспортивное поведение.
"Раз КДК так наказал, значит, так и должно быть. Что касается его высказывания, то я знаю ситуацию изнутри чуть больше, чем остальные.
Понятно, что форма высказываний была не совсем корректна. За нее он извинился. Но нужно и понимать то, что команда играет один из решающих матчей, полностью переигрывает соперника, пропускает два мяча на последних минутах…
Никита не смог совладать с эмоциями — бывает. Во всяком случае он не равнодушен в отличие от кого-то другого", — сказал Талаев.
