Аршавин о матчах РПЛ: «У “Ростова” минимум шансов, если только дух Боселли вселится во всех игроков “Зенита”. “Краснодар” начнет боевым составом, проблем не вижу»

17 мая «Зенит» сыграет на выезде с «Ростовом», «Краснодар» примет «Оренбург». Сине‑бело‑голубые с 65 очками лидируют в турнирной таблице РПЛ, опережая идущий вторым «Краснодар» на 2 очка. Для чемпионства «Краснодару» необходима победа и поражение «Зенита», петербуржцам достаточно не проиграть ростовчанам.
«У “Ростова” минимальный шанс. Если только дух Боселли вселится в каждого игрока “Зенита”, и они будут промахиваться и не забивать. Хотя необязательно, что будет много моментов, но “Зенит” надежно сыграет и точно увезет как минимум ничью, а скорее всего победит.
«Краснодар» точно начнет боевым составом. Я не вижу проблемы, в чемпионате остался один матч, а Суперфинал Кубка России только через неделю. Я считаю, что у «Оренбурга» ничтожно мало шансов в матче с «Краснодаром», — сказал Аршавин.
11 мая нападающий «Краснодара» Хуан Боселли на 85‑й минуте матча 29‑го тура с «Динамо» при равном счете не смог реализовать выход один на один. В компенсированное ко второму тайму время бело‑голубые забили победный мяч — 2:1.