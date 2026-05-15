Аршавин о матчах РПЛ: «У “Ростова” минимум шансов, если только дух Боселли вселится во всех игроков “Зенита”. “Краснодар” начнет боевым составом, проблем не вижу»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился ожиданиями от решающих матчей 30‑го тура Мир РПЛ.

Источник: Спортс‘’

17 мая «Зенит» сыграет на выезде с «Ростовом», «Краснодар» примет «Оренбург». Сине‑бело‑голубые с 65 очками лидируют в турнирной таблице РПЛ, опережая идущий вторым «Краснодар» на 2 очка. Для чемпионства «Краснодару» необходима победа и поражение «Зенита», петербуржцам достаточно не проиграть ростовчанам.

«У “Ростова” минимальный шанс. Если только дух Боселли вселится в каждого игрока “Зенита”, и они будут промахиваться и не забивать. Хотя необязательно, что будет много моментов, но “Зенит” надежно сыграет и точно увезет как минимум ничью, а скорее всего победит.

«Краснодар» точно начнет боевым составом. Я не вижу проблемы, в чемпионате остался один матч, а Суперфинал Кубка России только через неделю. Я считаю, что у «Оренбурга» ничтожно мало шансов в матче с «Краснодаром», — сказал Аршавин.

11 мая нападающий «Краснодара» Хуан Боселли на 85‑й минуте матча 29‑го тура с «Динамо» при равном счете не смог реализовать выход один на один. В компенсированное ко второму тайму время бело‑голубые забили победный мяч — 2:1.