Плакаты «Флорентино, немедленно уходи» и «Флорентино — виновен» на игре «Реала» могли отобрать ради безопасности, написал журналист Руис: «Они должны быть огнестойкими и иметь сертиф

Об этом сообщил испанский журналист Мельчор Руис.
Ранее стало известно, что сотрудники службы безопасности «Сантьяго Бернабеу» забрали несколько фанатских баннеров на матче мадридцев с «Овьедо» (2:0). Надписи на данных плакатах гласили: «Флорентино, немедленно уходи» и «Флорентино — виновен».
«Причина, по которой служба безопасности “Реала” убрала баннеры, заключается в том, что баннеры должны быть изготовлены из огнестойкого материала и иметь соответствующий сертификат.
Так гласит закон, и это делается из соображений безопасности", — написал Руис в своем аккаунте в X.