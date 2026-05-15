Мбаппе о месте на скамейке: «Я на 100% в порядке, рассчитывал быть в старте, но для тренера я 4-й нападающий — после Мастантуоно, Вини и Гонсало. Я не злюсь, я должен работа

"Для меня было очень обидно не сыграть в класико. Такова жизнь.
Я на 100% в порядке. Я не играл потому, что для тренера я был четвертым нападающим в составе — после Мастантуоно, Вини и Гонсало. Я рассчитывал быть в старте, но это его решение, и его нужно уважать. Я не злюсь.
У меня нет никаких проблем с Арбелоа. Нужно относиться к нему с уважением. Надо принимать философию тренера, и я должен работать лучше, чтобы опережать Вини, Гонсало и Мастантуоно в борьбе за место в составе.
Я не смотрю пресс-конференции тренера. Дома у меня французское телевидение, а не испанское«, — сказал форвард “Реала”.