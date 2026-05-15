22:00
Астон Вилла
:
Ливерпуль
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Овьедо
0
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Реал Сосьедад
1
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Райо Вальекано
1
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
3
:
Мальорка
1
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Барселона
0
Мбаппе о месте на скамейке: «Я на 100% в порядке, рассчитывал быть в старте, но для тренера я 4-й нападающий — после Мастантуоно, Вини и Гонсало. Я не злюсь, я должен работа

Килиан Мбаппе после матча «Реала» с «Овьедо» (2:0) объяснил, почему начал игру в запасе.

"Для меня было очень обидно не сыграть в класико. Такова жизнь.

Я на 100% в порядке. Я не играл потому, что для тренера я был четвертым нападающим в составе — после Мастантуоно, Вини и Гонсало. Я рассчитывал быть в старте, но это его решение, и его нужно уважать. Я не злюсь.

У меня нет никаких проблем с Арбелоа. Нужно относиться к нему с уважением. Надо принимать философию тренера, и я должен работать лучше, чтобы опережать Вини, Гонсало и Мастантуоно в борьбе за место в составе.

Я не смотрю пресс-конференции тренера. Дома у меня французское телевидение, а не испанское«, — сказал форвард “Реала”.