Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:00
Астон Вилла
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
2.82
X
3.74
П2
2.42
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
3
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Барселона
0
П1
X
П2

Мбаппе о свисте: «Такова жизнь игрока “Реала” и известного человека. Нормально, что ищут крайних, когда мы не выигрываем. Я ошибся только в том, что не помог команде взять трофеи»

Килиан Мбаппе отреагировал на свист болельщиков «Реала» во время игры мадридцев с «Овьедо» (2:0).

— Как вы себя чувствуете после того, как не сыграли на «Камп Ноу»? И понимаете ли вы свист?

— Очень обидно не сыграть в класико, особенно учитывая то, что я всегда в нем забивал. Действительно жаль. Но свист… такова жизнь. Мы не можем изменить мнение разъяренных людей. Это их способ выразить свое мнение, и не стоит принимать это на свой счет.

Меня много раз освистывали. Такова жизнь игрока «Реала» и такого известного человека, как я.

— Почему, как вы думаете, вас освистали? Из-за поездки в Италию?

— Не знаю. Клуб разрешил мне находиться вне Мадрида, и я не единственный, кто отсутствовал. Но такие вещи нужно принимать. Смотреть вперед и исправлять ситуацию.

— Как вы отреагировали на этот свист?

— Нужно принимать это, приятель. Это мнение людей. Никто сегодня не умрет. Нормально, что люди ищут крайних, когда мы не выигрываем. Так происходит во всех клубах.

— Не считаете ли вы, что допустили ошибки в последние недели: прилетели за 12 минут до матча с «Эспаньолом», уехали в отпуск…

— Отпуск? Это твое мнение, ты не знаешь, чем я занимался. Почему ты говоришь «отпуск»?

Я ошибся только в том, что не помог команде выиграть трофеи. Все остальное — это мнения. Никто не знает, почему я уехал. У меня было разрешение клуба. Просто подобное [мнение] хорошо продается. А я сосредоточен только на одном — завоевании трофеев, — сказал нападающий «Реала».