Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:00
Астон Вилла
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
2.84
X
3.74
П2
2.41
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
3
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Барселона
0
П1
X
П2

Слот не думал об уходе из «Ливерпуля»: «В следующем сезоне будем в гораздо лучшем положении. Я впервые в конце года не борюсь за трофей. Но узнал, что хорошо справляюсь с критик

Арне Слот сообщил, что не допускал мысли об уходе из «Ливерпуля».

Источник: Спортс‘’

"Я всегда хотел продолжать работать и ни разу об этом даже не думал, потому что, как я уже много раз говорил, считаю, что в следующем сезоне этот клуб будет в гораздо лучшем положении, чем сейчас.

Даже в этом сезоне у нас еще было за что бороться. Два месяца назад мы проиграли «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити», и именно тогда стало понятно, что мы уже ничего не выиграем. Но мы все еще можем «выиграть» выход в Лигу чемпионов.

Это первый раз в моей карьере, когда под конец сезона я не борюсь за трофей. Только один раз я оставался без трофеев, так что теперь будет второй такой год. Для меня это будет немного в новинку.

Я всегда должен спрашивать себя: «Сколько мне, собственно, лет?» Мне 47! Так что я уже давно не 12-летний мальчик. Я играю в профессиональный футбол с 16 лет. Возможно, не на том уровне, на котором нахожусь сейчас, но я привык к тому, что иногда люди считают тебя отличным футболистом, а иногда ты им совсем не нравишься. С тренером то же самое.

Мы все настолько привыкли к позитивным и негативным отзывам, что если ты не умеешь с этим справляться, то никогда не окажешься в таком клубе, как этот. Это одна из вещей, которые я узнал в этом сезоне: что я довольно хорошо справляюсь с критикой.

Я не меняю свое поведение. Я сохраняю ясную голову и продолжаю делать то, что считаю нужным«, — сказал главный тренер “Ливерпуля”.