Суперфинал Кубка «Спартак» — «Краснодар» посетят не более 70 000 зрителей — максимально разрешенная вместимость «Лужников»

Стало известно, сколько болельщиков смогут посетить Суперфинал FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром», который пройдет 24 мая в «Лужниках».
«По сравнению с прошлым годом максимально разрешенная вместимость стадиона установлена на отметке порядка 70 тысяч зрительских мест», — сообщил «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.
Вместимость «Лужников» составляет 81 000 мест.