Футболист Павел Погребняк попал в базу сайта «Миротворец»

Павла Погребняка внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

Источник: РИА Новости Спорт

ДОНЕЦК, 15 мая — РИА Новости. Бывший футболист сборной России по футболу Павел Погребняк внесен в базу украинского сайта «Миротворец», выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.

Персональные данные 42-летнего футболиста внесены в базу «Миротворца», где ему вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и соучастие в преступлениях против Украины и ее граждан.

Отмечается, что поводом для внесения в базу стало участие в проведении детского футбольного турнира в Саратове, где приняли участие две команды, состоящих из детей участников СВО.

Погребняк в период игровой карьеры был воспитанником московского «Спартака», выступал за калининградскую «Балтику», «Химки», ярославский «Шинник», «Томь», петербургский «Зенит», московское «Динамо», «Тосно», екатеринбургский «Урал», а также за немецкий «Штутгарт», английские «Фулхэм» и «Рединг». В составе «Зенита» форвард стал победителем чемпионата России, Суперкубка страны, Кубка и Суперкубка УЕФА. Также на счету нападающего 33 матча и восемь голов в составе сборной России.

Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их «изменниками родины». Весной 2016 года «Миротворец» опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Также на «Миротворце» не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта «Миротворец» также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.