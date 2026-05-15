Камил Гаджиев о бое Талалаева и Радимова: «Они не прямо дружат со спортом. Вытащить их в ринг будет сложно»

Ранее Талалаев, комментируя высказывание Радимова о спаде «Балтики» в концовке сезона, заявил: «Я не обсуждаю слова трусов, подлецов и бездельников». Весной промоушен Гаджиева Fight Nights организовывал бой между экс-игроком сборной России Федором Кудрявым и рэпером Гуди.
"Не очень в это верю. В лице Дзюбы, Гуди, Джигана мы видим людей, которые ежедневно занимаются спортом. При всем уважении к Андрею и Владиславу, которые в прошлом — крутейшие футболисты. Сейчас они мне не представляются людьми, которые со спортом дружат. Хотя физкультурой, возможно, и занимаются. Поэтому вытащить их в ринг будет сложнее.
Знаю про это противостояние и слежу за конфликтом. Изначально подумал: а возможен ли такой бой? Но понял, что скорее нет. Владислав — эксперт, Андрей — тренер.
Это не люди, которые по полтора-два часа в день тренируются. Возраст в том числе играет роль", — сказал Гаджиев.