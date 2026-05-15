Изидор и Белльгард вызваны в сборную Гаити на ЧМ-2026

Тренерский штаб во главе с Себастьяном Минье вызвал на турнир 26 игроков.
В список попали следующие футболисты:
— вратари: Жони Пласид («Бастия»), Александр Пьер («Сошо»), Жозюэ Дюверже («Космос»);
— защитники: Рикардо Аде («ЛДУ Кито»), Карлен Аркю («Анже»), Мартен Эксперьенс («Нанси»), Жан-Кевен Дюверн («Гент»), Дюк Лакруа («Колорадо-Спрингс»), Вильгенс Поген («Зюлте-Варегем»), Ханнес Делькруа («Лугано»), Кито Термонси («Янг Бойз»).
— полузащитники: Левертон Пьер («Визела»), Данле Жан-Жак («Филадельфия»), Карл Сент («Эль-Пасо Локомотив»), Жан-Рикнер Белльгард («Вулверхэмптон»), Вуденски Пьер («Виолетт Атлетик»), Доминик Симон («Татран»), Дерик Этьен («Торонто»), Рубен Провиденс («Алмере Сити»);
— нападающие: Дюкан Назон («Эстегляль»), Францди Пьерро («Ризеспор»), Луисиус Дидсон («Даллас»), Жозуэ Казимир («Осер»), Яссин Фортюне («Визела»), Вильзон Изидор («Сандерленд»), Ленни Жозеф («Ференцварош»).