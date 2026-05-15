Нойер о продлении контракта с «Баварией»: «Убежден в правильности решения. Мы можем победить любого, у нас потрясающие состав и тренеры»

— Мануэль, теперь это официально: вы продлили контракт с «Баварией» на год. Насколько вы довольны?
— Я в полном восторге! Мне понадобилось время, чтобы определиться — я просто не хотел торопиться. Это очень важное решение, в первую очередь для меня, но, конечно, для клуба и команды тоже. Теперь я убежден, что это решение было правильным.
— Если подвести итог — почему Мануэль Нойер продлил контракт с «Баварией» еще на год?
— Потому что для меня все идеально: у нас потрясающий тренерский штаб и фантастический состав. Мне удалось еще раз доказать свою ценность. Мы можем победить любого соперника даже на самом высоком уровне, — сказал Нойер.
В этом сезоне Бундеслиги 40-летний вратарь провел 21 игру, 7 из них — на ноль.