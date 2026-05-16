Премьер Испании: «Все еще жду, что правые проявят солидарность с Ямалем, раскритикованным Израилем. Поддерживаем Ламина и палестинский народ и осуждаем нарушения прав человека»

"Я все еще жду, что правые проявят солидарность с Ламином Ямалем, которого за то, что он помахал палестинским флагом, раскритиковало правительство Нетаньяху.
Мы полностью поддерживаем его и палестинский народ. И решительно осуждаем нарушения прав человека", — написал Санчес.
Также политик напомнил, что Испания не участвует в Евровидении в этом году из-за допуска Израиля: «Делаем это с убеждением, что находимся на правильной стороне истории. Из соображений последовательности, ответственности и человечности».
Премьер Испании о Ямале и Израиле: «Считающие, что размахивать флагом — это “разжигать ненависть”, потеряли рассудок либо ослеплены своей низостью. Еще один повод гордиться Ламином».