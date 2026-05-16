Матч-центр
Футбол. Первая лига
10:00
СКА-Хабаровск
:
Нефтехимик
П1
2.60
X
3.30
П2
2.76
Футбол. Первая лига
13:00
Ротор
:
Чайка
П1
1.38
X
4.94
П2
8.75
Футбол. Первая лига
13:00
Челябинск
:
Шинник
П1
2.39
X
3.30
П2
3.04
Футбол. Первая лига
13:00
Волга
:
Факел
П1
4.55
X
3.59
П2
1.82
Футбол. Первая лига
13:00
КАМАЗ
:
Сокол
П1
1.50
X
4.38
П2
6.77
Футбол. Первая лига
13:00
Черноморец
:
Урал
П1
2.40
X
3.25
П2
3.15
Футбол. Первая лига
13:00
Арсенал
:
Родина
П1
3.67
X
3.37
П2
2.08
Футбол. Первая лига
13:00
Спартак Кс
:
Уфа
П1
2.42
X
3.22
П2
3.06
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
4
:
Ливерпуль
2
Слот про 2:4 с «Виллой»: «Ливерпуль» контролировал игру большую часть матча, но не повезло с голом при 1:1, а потом мы расклеились — и не в первый раз. Три гола со с

Арне Слот подвел итоги матча между «Ливерпулем» и «Астон Виллой» (2:4) в 37-м туре АПЛ.

— Все развалилось после невезения с третьим голом?

— Это определенно было невезением, если угодно так называть. В тот момент мы как раз поймали ритм. Похожая картина была и в первом тайме, потому что гол пришел в период, когда мы играли вполне приемлемо. Когда при счете 1:1 мы пропустили именно таким образом, это привело к заслуженной победе соперника.

Мы контролировали игру на протяжении большей части матча, но после 1:2 уже нет. Именно поэтому они забили и третий гол, пускай и со стандарта, а не с игры. Был отрезок, где мы определенно испытывали проблемы с их скоростью, мастерством и интенсивностью.

Мы пропустили слишком много голов, но и сами забили недостаточно, хотя два мяча на выезде на «Вилла Парк» — это не так плохо. Но мы пропустили четыре, причем три из четырех — со стандартов, и это перебор.

— Почему игроки не справились с интенсивностью?

— Вы имеете в виду отрезок после 1:2, но в целом я не думаю, что игроки заслуживают таких слов. Они справились с этой сложной выездной игрой. Они были полностью вовлечены в игру, но согласен с вами: после 1:2 мы расклеились. И это уже не в первый раз. Когда мы лучше соперника, нам трудно забить, в основном потому, что мы не создаем по-настоящему опасных моментов. А когда мы сами испытываем трудности или соперник сильнее нас, мы слишком легко пропускаем, — сказал главный тренер «Ливерпуля».