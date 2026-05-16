Слот про 2:4 с «Виллой»: «Ливерпуль» контролировал игру большую часть матча, но не повезло с голом при 1:1, а потом мы расклеились — и не в первый раз. Три гола со с

— Вы имеете в виду отрезок после 1:2, но в целом я не думаю, что игроки заслуживают таких слов. Они справились с этой сложной выездной игрой. Они были полностью вовлечены в игру, но согласен с вами: после 1:2 мы расклеились. И это уже не в первый раз. Когда мы лучше соперника, нам трудно забить, в основном потому, что мы не создаем по-настоящему опасных моментов. А когда мы сами испытываем трудности или соперник сильнее нас, мы слишком легко пропускаем, — сказал главный тренер «Ливерпуля».