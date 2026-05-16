Моуринью хочет, чтобы «Реал» подписал Рэшфорда. Тренер работал с форвардом в «МЮ» (The Independent)

Моуринью знаком с Рэшфордом по совместной работе в манкунианском клубе на протяжении 2,5 сезонов. Португалец намерен воссоединиться с 28-летним англичанином, поскольку у них хорошие взаимоотношения, а заодно насолить «Барселоне», сообщает Metro со ссылкой на The Independent.
Сам Рэшфорд хотел бы остаться на «Камп Ноу», но «блауграна» не готова выкупить его за 30 млн евро.
«МЮ» под руководством Моуринью выиграл Лигу Европу и Кубок английской лиги, а Рэшфорд за два полных сезона забил 24 гола за «красных дьяволов».