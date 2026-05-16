«Селтик» рекордный 56-й раз выиграл чемпионат Шотландии по футболу

Футболисты «Селтика» обыграли «Хартс» со счетом 3:1 в домашнем матче заключительного, 38-го тура чемпионата Шотландии и стали победителями турнира.
В составе гостей отличился Лоуренс Шанклэнд (43-я минута), у хозяев голы забили Арне Энгелс (45+4, с пенальти), Дайдзэн Маэда (87) и Каллум Османд (90+8).
«Селтик» набрал 82 очка и занял первое место в турнирной таблице. «Хартс» стал вторым (80), «Рейнджерс» (72) — третьим.
«Селтик» выиграл чемпионат Шотландии рекордный 56-й раз в истории, обойдя по этому показателю «Рейнджерс».
Подопечные Мартина О’Нила стали победителями турнира пятый раз подряд.
Последний раз чемпионат Шотландии выиграл не «Селтик» или «Рейнджерс» в сезоне-1984/85, когда это сделал «Абердин» под руководством будущего тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.