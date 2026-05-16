Матч-центр
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Торпедо
0
:
Енисей
0
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
4
:
Хоффенхайм
0
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Гамбург
1
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Кельн
1
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Штутгарт
2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
4
:
РБ Лейпциг
1
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Майнц
2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Вольфсбург
3
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
4
:
Аугсбург
0
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Боруссия Д
2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
5
:
Чайка
0
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
Шинник
2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Факел
3
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Сокол
1
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Урал
1
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Родина
4
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
0
:
Уфа
1
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
2
:
Нефтехимик
0
Гендиректор «Родины» не хотел бы видеть Дзюбу в клубе: «Просто у нас есть Тимошенко, Максименко, Абдусаламов. Ну вот вместо кого брать Артема?»

Генеральный директор «Родины» Константин Архипов заявил, что он лично не заинтересован в приглашении Артема Дзюбы в команду.

Источник: Спортс‘’

Московский клуб в следующем сезоне будет выступать в РПЛ.

— Не могу спросить про Артема Дзюбу. Ранее были слухи, что в следующем сезоне он может стать игроком «Родины». Вы лично хотели бы видеть его у себя?

— Да, был слух про Артема, сегодня уже говорили про Чалова. Лично я, наверное, нет. Я очень хорошо к нему отношусь, это великий футболист. Просто вижу, что у нас есть Тимошенко, Максименко, Абдусаламов — это хорошая обойма нападающих. Ну вот вместо кого брать Артема?

Абдусаламов — это вообще дитя академии. А Тимошенко, Максименко очень хорошо себя проявили. Для меня лично тот же Артем (Максименко) вполне Дзюба, и у него есть преимущество перед Артемом — в возрасте (смеется).

— То есть я правильно понимаю, что «Родина» хочет сделать ставку на молодых игроков?

— Прям вот такой ставки нет. Конечно, хочется так сказать, ведь любой клуб хочет делать ставку на молодых игроков. Но как показывает опыт одними молодыми футболистами играть все время невозможно, хотя раньше у меня были идеи выигрывать выпускниками академии.

Надо иметь опытных игроков, которые поведут команду за собой. Если есть молодые игроки, способные конкурировать с Дзюбой или с другими великими футболистами, то это здорово, но таких не так много. Но принципа (делать ставку на молодых) как такового нет, — сказал Архипов.