Хавбек ЦСКА Ушаков и актриса Милославская сыграли свадьбу

Фотографии со свадьбы опубликовало свадебное агентство «Безе». Церемония прошла в Московском областном дворце бракосочетания № 2. Торжество продолжилось в одном из особняков в центре Москвы, пишет Starhit.
Фото: инстаграм bezewedding.
Контракт Ушакова с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года. Футболист не играл с 2023 года.
Ушаков из ЦСКА спел песню на концерте Меладзе, делая предложение Стасе Милославской. Актриса старше футболиста на 8 лет, ранее она встречалась с Александром Петровым.
Актриса Милославская об Ушакове из ЦСКА: «Получила сообщение, дала шанс парню из директа — в тот же день пошли гулять. В ЗАГС сразу не побежали, но он показал серьезные намерения».