Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
4
:
Хоффенхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Гамбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Штутгарт
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
4
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Вольфсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
4
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
5
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
Шинник
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Факел
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Урал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Родина
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
0
:
Уфа
1
П1
X
П2

Денис Макаров: «Турецкий чемпионат сильнее российского, “Галатасарай” превосходит “Краснодар”, а “Фенербахче” — “Зенит”. Уровень принятия решений их игроков — нечто&raqu

Полузащитник «Кайсериспора» Денис Макаров сравнил российский и турецкий чемпионаты.

— Нет ли сожалений, что поехали в Турцию и именно в «Кайсериспор»?

— Нет ни малейшего сожаления. Я только рад, что сыграл с такими топовыми командами, как «Галатасарай», «Фенербахче», «Трабзонспор» и почувствовал на себе высокий уровень этого футбола, эти скорости. Я доволен тем, что нахожусь здесь эти полгода. Получить такой опыт в одном из сильнейших чемпионатов — я этим доволен.

— Звучит немного жестко насчет опыта игры с такими командами, как «Галатасарай» и «Фенербахче». В России многие думают, что «Краснодар» и «Зенит» примерно на том же уровне. Это заблуждение?

— Турецкий чемпионат сильнее российского. «Галатарасай» доходит до стадии ¼ финала Лиги чемпионов — это многое показывает.

— Спрошу прямо: «Галатасарай» и «Фенербахче» сильнее «Зенита» и «Краснодара»? И чем отличается сопротивление, когда играешь против этих клубов?

— Мое мнение — «Галатасарай» превосходит «Краснодар», а «Фенербахче» — «Зенит». Если мы берем официальные игры, мне кажется, турки будут сильнее. Уровень футбола и уровень принятия решений футболистами «Галатасарая» и «Фенербахче» — это нечто. Ты выходишь на поле и у тебя кругом голова, потому что сейчас соперник тут, а через секунду — там. И состав «Галатасарая» все видели. А играть на их стадионах, когда фанаты 90 минут свистят и у тебя закладывает уши, очень тяжело. Некоторые не справляются с давлением.

— Насчет скорости принятия решений. Когда в «Зените» были Малком, Клаудиньо, это было то же самое?

— На тот момент — да. Тогда «Зенит», может, и превосходил нынешний «Галатасарай». Но в последние 2−3 года турки сильнее. Я играл и против одних, и против других.

— Если сравнивать тот «Зенит» на пике с нынешним — с Глушенковым, Луисом Энрике, Джоном Джоном — это команды разного уровня?

— Мое мнение — конечно, разного уровня.

— «Зенит» не смог компенсировать потерю звезд и заменить их игроками такого же уровня? Те кто пришел, уровнем ниже?

— Не все. Глушенков — футболист высокого уровня, в том «Зените» он тоже мог бы конкурировать. Но на данный момент тот «Зенит» гораздо сильнее, чем нынешний. Сейчас в чемпионате России гонка за чемпионство идет до последнего тура. В предыдущие годы «Зенит» становился чемпионом за 4−6 туров, — сказал Макаров.