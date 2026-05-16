Денис Макаров: «Турецкий чемпионат сильнее российского, “Галатасарай” превосходит “Краснодар”, а “Фенербахче” — “Зенит”. Уровень принятия решений их игроков — нечто&raqu

— Мое мнение — «Галатасарай» превосходит «Краснодар», а «Фенербахче» — «Зенит». Если мы берем официальные игры, мне кажется, турки будут сильнее. Уровень футбола и уровень принятия решений футболистами «Галатасарая» и «Фенербахче» — это нечто. Ты выходишь на поле и у тебя кругом голова, потому что сейчас соперник тут, а через секунду — там. И состав «Галатасарая» все видели. А играть на их стадионах, когда фанаты 90 минут свистят и у тебя закладывает уши, очень тяжело. Некоторые не справляются с давлением.