Матч-центр
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
4
:
Хоффенхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Гамбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Штутгарт
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
4
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Вольфсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
4
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
5
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
Шинник
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Факел
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Урал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Родина
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
0
:
Уфа
1
П1
X
П2

Футболисты «Иркутска» с января не получают зарплату, сообщили в клубе: «Ждем поступлений, должна быть поддержка от региона, 100%. Правительство области с нами на связи»

Футболистам «Иркутска» с января не выплачивается заработная плата, сообщил исполнительный директор и исполняющий обязанности главного тренера команды Илья Кунгуров.

Источник: Спортс‘’

В субботу стало известно, что «Иркутск» не смог отправиться на выездной матч Второй лиги Б против «Мурома» из‑за финансовых проблем. Игра была запланирована на 17 мая.

— Сколько месяцев игроки не получают зарплату?

— С января. С тех пор у нас нет заработной платы. Но есть определенные договоренности. Ждем денежных поступлений, чтобы хотя бы какая‑то часть средств была выплачена ребятам, а также закрылись финансово выезды.

— Есть понимание, будет ли клуб жить в следующем сезоне?

— Надо сначала с этим сезоном разобраться. Самое важное, чтобы ребята получили деньги — они без зарплаты играют. Должна быть поддержка от региона, это 100%. Очень тяжело без поддержки.

Сейчас правительство Иркутской области постоянно с нами на связи. Прорабатывают какие‑то варианты в это сложное время для нас всех. Дай бог, в Иркутске все будет хорошо. Тем более у нас все футболисты местные, за исключением трех иногородних игроков. Что еще нужно для региона, когда есть местные ребята, которые готовы биться за область? Мы делаем все возможное, чтобы в Иркутске был футбол, — сказал Кунгуров.

«Иркутск» с тремя очками после шести туров занимает последнее, 15‑е место в турнирной таблице Второй лиги (группа 2).