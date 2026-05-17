«Кукурелья не останется в “Челси” и летом вернется в Испанию, уверен на 1000%. Есть два клуба — “Барселона” и “Атлетико”. Каталонский журналист Жорди о будущем Марка

«Начиная с понедельника ожидаются определенные движения. Марк Кукурелья на 100% предан “Челси”. Мы уже говорили здесь, что он капитан и очень важная фигура в раздевалке. В клубе ему очень благодарны.
Начиная с понедельника ожидаются какие-то шаги со стороны «Барселоны» — контакты с его окружением, и после этого мы сможем рассказать больше.
На сегодняшний день я могу гарантировать на 1000%, что Марк Кукурелья не останется в «Челси» и будет играть здесь, в Испании. Есть два клуба — «Барселона» и «Атлетико».
И я надеюсь и хочу, чтобы «Барселона» сделала правильные шаги для того, чтобы Кукурелья в итоге оказался именно там", — сказал Жорди.