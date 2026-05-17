«Дзюба в “Спартаке” — это реально. Если он в “Акроне” забивает и отдает, то и там сможет. Как игрок скамейки пользу принести может». Канчельскис о 37-летнем форварде

«Дзюба в “Спартаке” в следующем сезоне — это реально. Если его брать как игрока для скамейки запасных, то это будет хороший вариант. Выйти на последние 10−15 минут, поддавить уставшую защиту соперника — почему нет?
Если он в «Акроне» забивает и отдает, то и в «Спартаке» сможет. Как основной нападающий уже не потянет, понятное дело, но свою пользу клубу принести может. Не думаю, что он завершит карьеру этим летом", — сказал Канчельскис.
Дзюба выступал за «Спартак» с 2006 по 2015 год. Контракт 37-летнего форварда с «Акроном» истекает летом 2026 года.
В текущем Мир РПЛ Артем провел 26 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.