Быстров о Дзюбе в «Спартаке»: «Вы вообще сумасшедшие люди? Для чего? Он в “Акроне” еле доходит, не добегает. Человек немножко ускорится — и сразу рвется»

— Говорят, что Дзюба усилит «Спартак». Что думаешь по этому поводу?
— Вы вообще сумасшедшие люди? Вы посмотрите, он в «Акроне» еле доходит, не добегает. Две атаки уже пробежали, он только в штрафную идет.
Единственный момент [был] в прошлом матче, когда ему нужно было ускориться «2 в 1». Он немножко на бег перешел. Человек немножко ускорится — и сразу рвется. Это естественно. В штрафной он может, да, если команда готова жертвовать.
Но мы говорим о «Спартаке», который должен бороться за чемпионство. Какой Дзюба? Для чего?" — сказал Владимир Быстров.
Дзюба забил 8 голов и сделал 5 передач в 26 матчах Мир РПЛ в этом сезоне.