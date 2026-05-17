Арустамян о том, что «Зенит» стал рекордсменом по чемпионствам: «В отличие от “Спартака”, петербуржцы так и не влюбили в свою игру всю страну. Хотя символом эпохи стали»

Петербуржцы сегодня завоевали 11-й титул в своей истории — это рекорд.
«Не думал, что доживу до момента, когда кто-нибудь в России обгонит “Спартак” по количеству титулов в чемпионатах.
«Спартак» — чемпион! Эта фраза для меня, как любого ребенка 90-х, ставшая символом времени, воспринималась как правило. Настал момент, когда самая титулованная команда России — «Зенит».
Но в отличие от «Спартака», петербуржцы пока так и не влюбили в свою игру всю страну. Хотя символом эпохи «Зенит» точно стал.
А сам результат, конечно, впечатляет. По сути, за 20 лет «Зенит» смог опередить «Спартак» по количеству титулов в чемпионатах России", — написал Арустамян.