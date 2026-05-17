Вадим Евсеев: «Спартак» — лучшая команда весенней части сезона. Получается, мы помогли «Локо» занять 3-е место? «Локомотив» — форева!"

Клуб из столицы Дагестана сыграл вничью со «Спартаком» (0:0) в 30-м туре чемпионата России и не позволил красно-белым обойти «Локо» в таблице.
— Я считаю, что мы сегодня играли против лучшей команды весенней части сезона. Это видно и по результатам, и по игре. В тактическом плане это самый сложный соперник.
Сложно было противостоять этому сопернику, но мы рады, результат позволит нам продолжить выступление в чемпионате.
— Аззи в первом тайме много обострял, но во втором уже не так активно шел вперед. Решили немного засушить игру?
— Мы играли против «Спартака», который наверняка знает как противодействовать. В перерыве тоже, вероятно, сделали какие-то акценты.
Сопернику вообще-то тоже результат нужен. Получается, мы помогли занять «Локомотиву» занять третье место? «Локомотив» — форева! — сказал Евсеев.