Морозов о 4-м месте: «Спартак» отучает нас от медалей, есть какое-то безразличие у игроков. Клуб должен был бороться за чемпионство"

«Спартак» должен был выступить лучше. Нужно было медали уверенно забирать. Состав у клуба неплохой, но много очков растеряли на старте сезона. «Спартак» должен был бороться за чемпионство. Но нужно было наладить оборону. При Станковиче было хуже, а при Карседо стало лучше и уверенней. Сезон можно будет назвать удовлетворительным, если выиграют Кубок. Иначе он точно будет неудовлетворительным.