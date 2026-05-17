Морозов о 4-м месте: «Спартак» отучает нас от медалей, есть какое-то безразличие у игроков. Клуб должен был бороться за чемпионство"

Клуб занял 4-е место в Мир РПЛ, набрав 52 очка. «Спартак» сыграет с «Краснодаром» в финале Fonbet Кубка России 24 мая.
«Спартак» должен был выступить лучше. Нужно было медали уверенно забирать. Состав у клуба неплохой, но много очков растеряли на старте сезона. «Спартак» должен был бороться за чемпионство. Но нужно было наладить оборону. При Станковиче было хуже, а при Карседо стало лучше и уверенней. Сезон можно будет назвать удовлетворительным, если выиграют Кубок. Иначе он точно будет неудовлетворительным.
Когда мы играли в «Спартаке», у нас постоянно были медали. У меня 8−9 медалей за клуб. У футболистов должен быть какой-то стимул. Получается, сейчас игроки «Спартака» отучают нас от постоянных медалей. Есть какое-то безразличие", — заявил Морозов.