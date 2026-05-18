«Лилль» вышел в ЛЧ напрямую, «Лион» попал в квалификацию. «Марсель» сыграет в ЛЕ, «Ренн» — в ЛК

Команда Брюно Женезьо заняла 3-е место в таблице Лиги 1, несмотря на поражение от «Осера» в последнем туре (0:2). Таким образом, «Лилль» стал третьей французской командой после «ПСЖ» и «Ланса», гарантировавшей себе участие в следующем розыгрыше ЛЧ. Последний раз клуб участвовал в турнире в сезоне-2024/25.