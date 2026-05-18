Робинсон о 2-м голе «МЮ» «Ноттингему»: «Очевидная игра рукой. Мбемо фактически использовал ее, чтобы обработать мяч, он словно прижал его к телу»

Матч 37-го тура АПЛ завершился победой «МЮ» со счетом 3:2.
"Это игра рукой. Абсолютно очевидная игра рукой, без всяких сомнений.
Мы снова оказываемся в зоне субъективных трактовок. Постоянно звучит формулировка «явная и очевидная ошибка». Мбемо фактически использовал руку, чтобы обработать мяч — он словно прижал его к телу, хотя можно спорить, что он пытался, наоборот, убрать руку с пути мяча.
В этом сезоне у нас уже было столько разговоров об игре рукой в развитии голевых атак, что я просто не понимаю, в каком мире это может не считаться игрой рукой", — сказал Робинсон.