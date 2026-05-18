Левандовски попрощался с «Барселоной»: «За 4 года мы пережили много великих моментов, это было огромной честью. Да здравствует “Барса” и да здравствует Каталония»

Ранее поляк объявил об уходе из каталонского клуба. «Барсе» осталось провести 1 игру в текущем сезоне — с «Валенсией» на выезде 23 мая.
"Для меня это очень эмоциональный и одновременно очень тяжелый день. Когда я только приехал в Барселону, я знал, насколько велик этот клуб, но ваша любовь и поддержка превзошли все, что я мог представить.
С первого дня я чувствовал себя здесь как дома. Никогда не забуду, как вы скандировали мое имя. Спасибо партнерам по команде, тренерам и всем сотрудникам клуба. Для меня было огромной честью играть за этот клуб. За эти четыре года мы пережили множество великих моментов, и я очень горжусь всем, чего нам удалось добиться вместе.
Сегодня я прощаюсь со стадионом, но «Барселона» навсегда останется в моем сердце. Большое спасибо болельщикам. Однажды став Кулес — остаешься им навсегда. Да здравствует «Барса» и да здравствует Каталония", — сказал Левандовски.
Поляк выступал за «Барселону» с лета 2022 года. В составе каталонского клуба Левандовски трижды стал чемпионом Испании, три раза выиграл Суперкубок страны, а также завоевал Кубок Испании.