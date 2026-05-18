Шаронов о 2:1 с «Балтикой»: «Динамо» сделало то, что должна делать ментально сильная команда. Это фундамент для дальнейших успехов"

— Наши футболисты вышли и показали командный дух. «Балтику» не так просто обыграть, ведь они как раз им и отличаются. Что касается контроля игры, то мы знали, как играет «Балтика». Мы разбираем каждого соперника и готовимся к нему. Но в первую очередь мы отталкиваемся от своей игры.
— Кого из игроков «Динамо» могли бы выделить по этому матчу?
— Футбол — это командный вид спорта. Я бы отметил, что команда в Краснодаре оставила очень много эмоциональных сил. Но сегодня ребята показали, что, несмотря ни на что, они остаются командой.
Я бы отметил всю команду, потому что ментальность и дух победителя — это не просто слова. Мы с Роланом Александровичем [Гусевым] и Юрием Валентиновичем [Жирковым] проживали это в качестве игроков и сейчас стараемся посеять это зерно внутри команды.
Сегодня мы сделали то, что должна делать ментально сильная команда. Это тот фундамент для дальнейших успехов, который нужно сохранить, — сказал Шаронов.