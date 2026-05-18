Каррагер про пост Салаха о «Ливерпуле»: «Я знал, что он снова кинет бомбу в клуб, как Роналду перед уходом из “МЮ”. Он эгоист — поставил Слота в очень неловкое положение&raqu

Вингер мерсисайдцев, который покинет клуб по окончании сезона, написал: «Хочу, чтобы “Ливерпуль” снова напоминал атакующую команду в стиле хэви-метал, которую боятся соперники, и которая выигрывает трофеи. Эту идентичность нужно восстановить».
«Я не удивлен. Я всем говорил: до конца сезона произойдет что-то еще. Он снова бросит бомбу в клуб, как это сделал Роналду перед уходом из “Манчестер Юнайтед”. Я думал, это может произойти после окончания сезона, когда он уйдет, но нет.
Менее двух лет назад я назвал его эгоистом за интервью, и я думаю, что это снова актуально. У «Ливерпуля» действительно важная неделя. Они все еще не полностью добились выхода в Лигу чемпионов, и мы должны говорить о футбольном клубе «Ливерпуль», а не о ФК «Салах».
Я не считаю, что какой-либо тренер должен вредить самому себе. Если выход Мо Салаха на поле в выходные даст «Ливерпулю» наилучшие шансы на победу, то его нужно выпустить. Я критиковал Мо Салаха за эгоизм. Арне Слот не может быть эгоистом, он должен думать о клубе, о том, что лучше для клуба. Если «Ливерпулю» нужен результат в матче против «Брентфорда», он должен выпустить его, если считает, что тот в лучшей форме для команды.
Арне Слот сейчас не находится в выгодном положении в «Ливерпуле», и именно поэтому Салах сделал свои комментарии. У него сейчас нет поддержки болельщиков, именно поэтому Салах так поступил. Он поставил его в очень неловкое положение", — сказал Каррагер в эфире Sky Sports.