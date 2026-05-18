Каррагер про пост Салаха о «Ливерпуле»: «Я знал, что он снова кинет бомбу в клуб, как Роналду перед уходом из “МЮ”. Он эгоист — поставил Слота в очень неловкое положение&raqu

Я не считаю, что какой-либо тренер должен вредить самому себе. Если выход Мо Салаха на поле в выходные даст «Ливерпулю» наилучшие шансы на победу, то его нужно выпустить. Я критиковал Мо Салаха за эгоизм. Арне Слот не может быть эгоистом, он должен думать о клубе, о том, что лучше для клуба. Если «Ливерпулю» нужен результат в матче против «Брентфорда», он должен выпустить его, если считает, что тот в лучшей форме для команды.