Невилл о возможном уходе Пепа из «Сити»: «Удивлен, что это появилось накануне их игры, подобные новости меняют ход событий. Клуб и тренер будут крайне разочарованы»

Сегодня Daily Mail сообщил, что испанский тренер принял решение подать в отставку по окончании чемпионата Англии. Официальное подтверждение якобы ожидается в воскресенье.
«Я очень удивлен, что новость появилась именно сейчас, не обязательно из-за этого матча [»Арсенала«], а потому что это произошло накануне игры “Манчестер Сити”. Подобные новости меняют ход событий.
Я помню, как в школе слышал о том, что Далглиш покидает «Ливерпуль», или сэр Алекс Фергюсон уходит из «Манчестер Юнайтед», или, совсем недавно, Юрген Клопп покидает «Ливерпуль». Это были такие важные моменты в футболе, и этот стал бы чем-то подобным.
Я просто не понимаю, как «Манчестер Сити» допустил выход этой новости. Если это правда, клуб, как и Пеп Гвардиола, будут крайне разочарованы, что новость появилась именно сейчас", — сказал Невилл.
«Горожане», идущие вторыми в АПЛ после «Арсенала», завтра в гостях сыграют с «Борнмутом» в 37-м туре.