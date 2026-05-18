Родриго — Карвахалю: «Ты воплощаешь все, что значит “Реал”: самоотдачу, характер и настоящий мадридизм. Уходит один из главных ориентиров для меня. Буду очень по тебе скучать, капитан»

"Дани, капитан!
Сегодня уходит один из главных ориентиров для меня с того самого момента, как я пришел в «Реал Мадрид».
Все эти годы мы делили раздевалку, трофеи, незабываемые вечера и моменты, которые я сохраню навсегда.
Но помимо всего, что мы выиграли, я больше всего запомню личность и тот пример, который ты подавал каждый день — как на поле, так и за его пределами.
Для меня ты идеально воплощаешь все, что значит этот клуб: самоотдачу, характер и настоящий мадридизм. Спасибо за каждый совет, за каждый раз, когда ты помогал, и за каждый прожитый вместе момент, капитан.
Я буду очень по тебе скучать. Желаю тебе всего самого лучшего на новом этапе, легенда", — написал вингер.