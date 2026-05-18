«Ман Сити» надеется, что Гвардиола останется в клубе, но игроки и члены штаба ожидают ухода Пепа (BBC)

Ранее сообщалось, что испанский специалист покинет должность главного тренера команды по окончании этого сезона.
По информации BBC, «Сити» утверждает, что контракт Гвардиолы действует до конца следующего сезона, и надеется, что он останется на своем посту. Однако члены тренерского штаба и игроки ожидают его ухода после матча с «Астон Виллой».
Главным кандидатом на замену 55-летнему тренеру является Энцо Мареска, ранее работавший в штабе Гвардиолы.
Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством команда завоевала 20 трофеев.
Мареска, вероятно, возглавит «Манчестер Сити» после ухода Гвардиолы (The Athletic).