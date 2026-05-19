Аршавин о лучшем игроке сезона в РПЛ: «Кордоба, он тащил “Краснодар”, показывал фантастический футбол. Сперцян — 2-е место»

— Кто лучший игрок чемпионата этого сезона?
— Кордоба. Он тащил «Краснодар», забил больше всех мячей, показывал фантастический футбол. Но, к сожалению, для «Краснодара» не он выходил один на один [в матче 29‑го тура против «Динамо»].
— А Эдуард Сперцян?
— Второе место.
— Что вообще можно сказать о «Краснодаре»? Чего им не хватило в этом сезоне?
— Да им всего хватало. Наверное, чуть класса футболистов не хватало в определенных эпизодах, и везения. Подними Боселли мяч на 30 сантиметров выше, или ударил бы Кевин Ленини чуть левее или правее (в матче с «Динамо»). Вот тебе победа 2:1, — сказал Аршавин.
«Краснодар» занял 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ. Отставание от ставшего чемпионом «Зенита» составило два очка.
33‑летний форвард Кордоба стал лучшим бомбардиром лиги, капитан «быков» Сперцян — лучшим ассистентом.