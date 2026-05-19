Футбол. Англия
21:30
Борнмут
:
Манчестер Сити
Футбол. Англия
22:15
Челси
:
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Монако
4
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
ПСЖ
1
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
Аршавин о лучшем игроке сезона в РПЛ: «Кордоба, он тащил “Краснодар”, показывал фантастический футбол. Сперцян — 2-е место»

Экс‑полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин назвал лучших футболистов чемпионата России в сезоне‑2025/26.

Источник: Спортс‘’

— Кто лучший игрок чемпионата этого сезона?

— Кордоба. Он тащил «Краснодар», забил больше всех мячей, показывал фантастический футбол. Но, к сожалению, для «Краснодара» не он выходил один на один [в матче 29‑го тура против «Динамо»].

— Второе место.

— Что вообще можно сказать о «Краснодаре»? Чего им не хватило в этом сезоне?

— Да им всего хватало. Наверное, чуть класса футболистов не хватало в определенных эпизодах, и везения. Подними Боселли мяч на 30 сантиметров выше, или ударил бы Кевин Ленини чуть левее или правее (в матче с «Динамо»). Вот тебе победа 2:1, — сказал Аршавин.

«Краснодар» занял 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ. Отставание от ставшего чемпионом «Зенита» составило два очка.

33‑летний форвард Кордоба стал лучшим бомбардиром лиги, капитан «быков» Сперцян — лучшим ассистентом.

Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
