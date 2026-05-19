«Кто критикует “Зенит”, вспомните, как “Спартак” стал чемпионом тоже с пенальти. Чемпионские матчи такие и бывают — тяжелые, натужные». Генич об игре с «Ростовом»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о критике в адрес «Зенита» после завоевания чемпионства в минувшем сезоне.

Источник: Спортс‘’

Петербуржцы завоевали золото после победы над «Ростовом» (1:0) в 30-м туре Мир РПЛ. Единственный гол был забит с пенальти, назначенного арбитром Сергеев Карасевым после просмотра ВАР.

«Многие критикуют “Зенит” за то, что он не показал яркую игру. Если вспомнить чемпионские матчи многие… Вот болельщики “Спартака”, многие, сейчас критикуют “Зенит” за то, что с таким качеством, с таким пенальти…

Ребят, вспомните, как «Спартак» стал чемпионом [в сезоне-2016/17], когда они с «Томью» еле-еле и тоже забили с пенальти. Чемпионские матчи, они, как правило, такие и бывают, тяжелые, натужные. Здесь вообще никаких вопросов не осталось«, — сказал Генич в эфире на ютуб-канале “Коммент. Шоу”.