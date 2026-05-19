Футбол. Англия
21:30
Борнмут
:
Манчестер Сити
П1
4.60
X
4.45
П2
1.69
Футбол. Англия
22:15
Челси
:
Тоттенхэм Хотспур
П1
1.93
X
3.86
П2
4.00
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Монако
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
П1
X
П2

Каррагер об ударе Хавертца шипами в икру Угочукву: «Это должна быть красная. Сложно понять, как такое может сойти с рук, учитывая то, как высоко он попал»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал спорный эпизод в матче «Арсенала» и «Бернли» в 37-м туре АПЛ (1:0).

На 67-й минуте Кай Хавертц совершил подкат в попытке отобрать мяч у Лесли Угочукву и попал тому шипами в область икроножной мышцы. Главный судья Пол Тирни показал автору единственного гола в матче желтую карточку. Пообщавшись с видеоассистентом, рефери менять решение не стал.

"Ему очень повезло. Тот факт, что судья показал желтую карточку, имея такой хороший обзор означает, что ВАР, возможно, трудно что-либо изменить в этой ситуации.

Я не знаю, как рефери сразу не показал красную карточку. Лучшего обзора просто не могло быть. Это должна быть красная карточка.

Мне сложно понять, как такое может сойти с рук, учитывая то, как высоко в икру он попал", — сказал Каррагер в эфире Sky Sports.