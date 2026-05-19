Конте близок к уходу из «Наполи». Сарри — главный кандидат на замену

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, неаполитанский клуб и Антонио Конте близки к тому, чтобы прекратить сотрудничество во взаимному согласию.
Главным кандидатом на эту должность Маурицио Сарри, в данный момент возглавляющий «Лацио». «Наполи» уже контактировал с 67-летним специалистом и уверен, что он вернется.
Интерес к Сарри также проявляет «Аталанта». Если бергамаскам удастся убедить тренера, неаполитанцы могут рассмотреть кандидатуры Винченцо Итальяно, Массимилиано Аллегри или Фабио Гроссо.
Утверждается, что Конте в случае ухода из «Наполи» будет ждать предложения от сборной Италии.