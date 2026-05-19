Футбол. Англия
21:30
Борнмут
:
Манчестер Сити
Футбол. Англия
22:15
Челси
:
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Монако
4
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
ПСЖ
1
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
Канчельскис о Сперцяне: «Если бы он хотел, то давно бы ушел! То, что пишут, — это фантазии. До сих пор говорят, что Титов должен был играть в “Баварии”, а в итоге что?&raq

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном уходе лидеров «Краснодара».

«Быки» финишировали на 2-м месте в Мир РПЛ, набрав 66 очков. Чемпионом стал «Зенит» с 68 баллами.

«Краснодару» не хватило удачи и везения, чтобы стать чемпионом: некоторые игры могли сложиться иначе. А так они провели сезон очень здорово, где-то чего-то не хватало, что как раз и сказалось на финальном отрезке.

Лидеры могут покинуть клуб? Говоря про Сперцяна: если бы он хотел, то он давно бы ушел! То, что говорят и пишут, — это фантазии, нужно официальное приглашение. До сих пор говорят, что Титов должен был играть в «Баварии», а в итоге что?

Трудно сказать, что «Краснодар» зависит от своих лидеров. Конечно, Кордоба — лучший бомбардир, лидер команды, как и Сперцян. Но у них есть и свои недочеты, которые тоже влияют на игру команды. В том числе поэтому и нет каких-то серьезных предложений к ним. Но если резюмировать, то уход таких игроков, конечно же, был бы большой потерей для команды", — сказал Канчельскис.