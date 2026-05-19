Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
21:30
Борнмут
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.65
X
4.44
П2
1.68
Футбол. Англия
22:15
Челси
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.86
П2
4.00
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Монако
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
П1
X
П2

«Все с большой завистью смотрят на возможности “Зенита”. Примеры Жерсона и Дурана говорят о том, что средства были потрачены неэффективно». Хомуха о чемпионстве клуба

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мыслями о чемпионстве «Зенита» в завершившемся сезоне Мир РПЛ.

Источник: Спортс‘’

— Справедливо ли чемпионство «Зенита»?

— Раз «Зенит» набрал больше очков, значит, он является чемпионом.

«Динамо» обыграло «Краснодар» в предпоследнем туре, и это стало решающим фактором. После этого стало ясно, что питерцы не упустят золотые медали.

— В этом сезоне «Зенит» очень много критиковали. Вы помните, когда последний раз обладателя золотых медалей на протяжении чемпионата так много критиковали?

— Все с большой завистью смотрят на то, какие возможности есть у «Зенита», который приглашает дорогостоящих футболистов.

Правда, это не всегда правильные трансферы. Примеры Жерсона и Дурана говорят о том, что средства на них были потрачены неэффективно. Из-за этого есть небольшое послевкусие.

А так команда Семака абсолютно по праву стала чемпионом.

— Кордоба после матча с «Оренбургом» сказал, что в этом сезоне южане боролись против многих вещей. Как понимаете его слова?

— Опять-таки разговоры в пользу бедных. Как только сезон завершен и места распределены, оправдываться нет смысла. Никто никому не мешал.

Все происходило в честной борьбе. Судьи ошибались на протяжении всего чемпионата против всех клубов.

— А тот факт, что в пользу «Зенита» дали больше всего пенальти, как оцените?

— Понятное дело, что атакующая группа у команды Семака очень хорошего уровня, и она напрягает защитников соперника. Поэтому идут нарушения.

У меня не сложилось впечатление, что судьи как-то помогают «Зениту».

Если так рассматривать, вам об этом скажут еще десять команд, которые считают, что арбитры им помешали добиться более высоких результатов, — сказал Дмитрий Хомуха.