«Переговоры о продлении Барко застопорились. Они сказали “нет” на предложение “Спартака”, которое клуб улучшать не готов». Лепсая о хавбеке

Футбольный функционер Теймураз Лепсая рассказал о паузе в переговорах по новому контракту между «Спартаком» и хавбеком Эсекиэлем Барко.

Источник: Спортс‘’

Ранее сообщалось, что аргентинец продлит соглашение с клубом на четыре года, а его зарплата вырастет до трех миллионов евро в год.

— У меня есть информация, что переговоры о продлении застопорились.

Все обещали, что вот-вот, что почти, если вы помните. А у меня есть информация, что не почти, что стороны стали дальше, чем были.

— Сторона Барко вышла из переговоров?

— Не то чтобы прямо вышла из переговоров, но последнее предложение, которое «Спартак» делал и улучшать не готов, — они на него сказали «нет», насколько я знаю.

Думаю, зависит от денег, — сказал Теймураз Лепсая в эфире «Коммент. Шоу».

В прошедшем сезоне Барко забил 8 голов и сделал 7 передач в 29 матчах Мир РПЛ.