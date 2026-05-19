«Переговоры о продлении Барко застопорились. Они сказали “нет” на предложение “Спартака”, которое клуб улучшать не готов». Лепсая о хавбеке

Ранее сообщалось, что аргентинец продлит соглашение с клубом на четыре года, а его зарплата вырастет до трех миллионов евро в год.
— У меня есть информация, что переговоры о продлении застопорились.
Все обещали, что вот-вот, что почти, если вы помните. А у меня есть информация, что не почти, что стороны стали дальше, чем были.
— Сторона Барко вышла из переговоров?
— Не то чтобы прямо вышла из переговоров, но последнее предложение, которое «Спартак» делал и улучшать не готов, — они на него сказали «нет», насколько я знаю.
Думаю, зависит от денег, — сказал Теймураз Лепсая в эфире «Коммент. Шоу».
В прошедшем сезоне Барко забил 8 голов и сделал 7 передач в 29 матчах Мир РПЛ.