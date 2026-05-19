Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
21:30
Борнмут
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.61
X
4.46
П2
1.68
Футбол. Англия
22:15
Челси
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.86
П2
4.05
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Монако
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
П1
X
П2

Артета о том, будет ли болельщиком «Борнмута» в матче с «Ман Сити»: «Самым большим в истории!»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета с иронией заявил о том, что теперь является самым большим болельщиком «Борнмута» в истории.

Источник: Спортс‘’

19 мая «Борнмут» примет «Манчестер Сити» в матче 37-го тура АПЛ. «Арсенал» станет чемпионом, если команда Пепа Гвардиолы не одержит победу.

Артета ответил на вопрос о том, будет ли он болельщиком «Борнмута» в этом матче: «Самым большим в истории! Думаю, что мы все будем болельщиками “Борнмута”, потому что понимаем, что будет означать, если они добьются результата».

«Не думаю, что мне есть необходимость отправлять какое-либо сообщение Андони Ираоле. То, что он сделал в этом клубе, как клуб преобразовался, как они играют — не думаю, что нужно что-то еще», — добавил Микель Артета.

Чемпионская гонка АПЛ: «Арсенал» может стать чемпионом уже во вторник.