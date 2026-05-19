Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
21:30
Борнмут
:
Манчестер Сити
Футбол. Англия
22:15
Челси
:
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Монако
4
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
ПСЖ
1
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
Лотар Маттеус: «Нойер — лучший немецкий вратарь, но не нравится, как преподносится его возвращение в сборную. Бауманн говорил о гарантии, что он будет основным голкипером»

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус высказался о возможном возвращении голкипера «Баварии» Мануэля Нойера в национальную команду.

Источник: Спортс‘’

Ранее появилась информация, что 40-летний вратарь вернется в сборную, чтобы сыграть на ЧМ-2026.

"На мой взгляд, Мануэль Нойер по-прежнему лучший немецкий вратарь. Он неоднократно доказывал это в важных, решающих матчах — а именно такие игры и проходят на чемпионатах мира.

Поэтому я считаю разумным то, что Юлиан Нагельсманн рассматривает возможность возвращения Нойера в сборную.

Для меня вполне понятно с чисто спортивной точки зрения. Однако мне не нравится, как это преподносится.

Нагельсманн выбрал путь, который, возможно, был для него правильным, но он спровоцировал ненужные дискуссии. Я не виню его лично — этот вопрос касается Федерации футбола Германии. Там работают опытные специалисты.

Они могли бы поговорить с Оливером Бауманном несколько недель или месяцев назад и сказать ему: «Ты мой номер один, но если Мануэль Нойер будет хорошо играть и останется здоровым, то мы хотим взять его с собой. Потому что мы обязаны брать с собой лучших игроков». Это было бы честно и прозрачно.

Сам Бауманн говорил, что ранее ему гарантировали, что он будет основным вратарем. Это свидетельствует о том, что до этого момента его не информировали о возможных изменениях.

Уверенная игра Бауманна сыграла решающую роль в выходе Германии на чемпионат мира — этот момент также подчеркнул Нагельсманн. Поэтому такой резкий поворот событий, всего за неделю до объявления состава команды, тем более удивителен", — сказал Лотар Маттеус.