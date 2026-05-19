Эден Азар: «Я пришел в “Реал” не для того, чтобы заменить Роналду, у меня не такой стиль игры. Я не мог забивать 60−70 голов в год. Я едва ли забил столько за всю кар

Я не чувствовал давления от того, что я должен сменить Криштиану в «Реале», потому что, на мой взгляд, я пришел не для того, чтобы заменить его. Это в СМИ говорили, что я должен заменить Роналду. Я думаю, что у меня совершенно не такой стиль игры, как у него. Я не мог забивать 60 или 70 голов в год. На самом деле, я едва ли забил столько за всю карьеру. Так что, на самом деле, мой стиль игры был совершенно другим.