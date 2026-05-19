Эден Азар: «Я пришел в “Реал” не для того, чтобы заменить Роналду, у меня не такой стиль игры. Я не мог забивать 60−70 голов в год. Я едва ли забил столько за всю кар

Бывший полузащитник «Реала» Эден Азар рассказал, давило ли на него то, что его считали преемником Криштиану Роналду в мадридском клубе.

Источник: Спортс‘’

«Я не хотел брать 7-й номер. Я хотел взять 10-й номер Луки Модрича. Я попросил его об этом и думал, что он скажет: “Хорошо, оставь его себе”, но он мне его не дал, он этого не сделал (смеется).

Я не чувствовал давления от того, что я должен сменить Криштиану в «Реале», потому что, на мой взгляд, я пришел не для того, чтобы заменить его. Это в СМИ говорили, что я должен заменить Роналду. Я думаю, что у меня совершенно не такой стиль игры, как у него. Я не мог забивать 60 или 70 голов в год. На самом деле, я едва ли забил столько за всю карьеру. Так что, на самом деле, мой стиль игры был совершенно другим.

Я пришел туда, чтобы играть как Эден, а не чтобы заменить Криштиану. Но, как это часто бывает, не получилось", — сказал Азар в эфире Canal+.

Биография Луки Модрича: карьера и личная жизнь футболиста
В футболе есть выражение: кто-то играет на рояле, а кто-то его таскает. Таким образом эксперты делили футболистов на тех, кто делает результат, забивает голы и раздает передачи, и на тех, кто отрабатывает в обороне и делает голы возможными. В современном футболе появились спортсмены, способные и играть на рояле, и таскать его. К ним относится полузащитник «Реала» Лука Модрич, что убедительно доказывает биография футболиста.
Читать дальше