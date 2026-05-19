Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
21:30
Борнмут
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.56
П2
1.66
Футбол. Англия
22:15
Челси
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.75
П2
3.85
Футбол. Лига Европы
20.05
Фрайбург
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
5.60
X
4.00
П2
1.67
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Монако
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
П1
X
П2

Роберто Мартинес: «Роналду — образцовый капитан. К нему предъявляются те же требования, что и к другим игрокам, у него такая же конкуренция за попадание в сборную»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о вызове Криштиану Роналду на чемпионат мира.

Источник: Спортс‘’

41-летний нападающий был включен в заявку на ЧМ-2026.

— Криштиану, скорее всего, примет участие в своем последнем чемпионате мира. И у мира большие ожидания. Но очевидно, что он играет важную роль в раздевалке и на поле. В какой роли вы хотите его увидеть?

— Я надеюсь, что он будет играть ту же роль, что и в последние три года, которые я провел в национальной команде. Я много говорил о Криштиану.

Если говорить о нем, то есть два игрока. Есть икона мирового футбола, о котором все болельщики по всему миру имеют свое мнение, все понимают, что он привносит в футбол. А еще есть наш капитан. К нему предъявляются те же требования, что и к другим игрокам, у него такая же конкуренция за попадание в сборную…

Для меня он образцовый капитан. Он сыграл очень важную роль в победе в Лиге наций, и мы хотим, чтобы сейчас он проявил такой же уровень ответственности и был примером в раздевалке, — сказал Мартинес.