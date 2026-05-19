Мостовой о встрече с Овечкиным: «Смотрели футбол. Посмеялись, пошутили. Сказал ему: “Саша, не надо заканчивать, еще остались рекорды”

40-летний Овечкин завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.
Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учетом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016).
"Виделись с ним на выходных. Встретились у общего друга, смотрели вместе футбол. Посмеялись, пошутили.
Сказал ему: «Саша, не надо заканчивать, еще остались рекорды». Тем более, он в прекрасном настроении и форме", — сказал Мостовой.
