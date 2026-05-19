«Зенит» хочет за Нино около 20 млн евро, «Палймерайс» предлагает за защитника меньше 10 млн (ESPN Brasil)

Как сообщает ESPN Brasil, бразильский клуб предлагает за футболиста меньше 10 миллионов евро (58 млн реалов или 9,88 млн евро — Спортс«“), а “Зенит” требует за игрока вдвое больше — почти 20 млн евро (116 млн реалов).
Есть два фактора, объясняющих, почему «Палмейрас» не увеличивает предложение. Во-первых, клуб знает, что у него нет конкуренции в Европе — никто не проявлял интерес к Нино. Во-вторых, в Бразилии тоже нет конкуренции сейчас — для большинства команд стоимость сделки считается высокой. Например, «Флуминенсе», мечтавший вернуть защитника, не в состоянии конкурировать с «Палмейрасом» в финансовом плане.
При этом поведение «Палмейраса» не означает, что клуб отказался от попыток заполучить Нино. Ожидается, что «борьба» продлится еще несколько недель, пока одна из сторон не уступит.
Нино: «Думаю об уходе из “Зенита” — моему сыну будет лучше жить в Бразилии. Скоро решу».