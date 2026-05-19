Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.86
П2
1.70
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Монако
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
П1
X
П2

«Зенит» хочет за Нино около 20 млн евро, «Палймерайс» предлагает за защитника меньше 10 млн (ESPN Brasil)

Предложение «Палймерайса» о трансфере защитника Нино и оценка «Зенита» сильно расходятся.

Источник: Спортс‘’

Как сообщает ESPN Brasil, бразильский клуб предлагает за футболиста меньше 10 миллионов евро (58 млн реалов или 9,88 млн евро — Спортс«“), а “Зенит” требует за игрока вдвое больше — почти 20 млн евро (116 млн реалов).

Есть два фактора, объясняющих, почему «Палмейрас» не увеличивает предложение. Во-первых, клуб знает, что у него нет конкуренции в Европе — никто не проявлял интерес к Нино. Во-вторых, в Бразилии тоже нет конкуренции сейчас — для большинства команд стоимость сделки считается высокой. Например, «Флуминенсе», мечтавший вернуть защитника, не в состоянии конкурировать с «Палмейрасом» в финансовом плане.

При этом поведение «Палмейраса» не означает, что клуб отказался от попыток заполучить Нино. Ожидается, что «борьба» продлится еще несколько недель, пока одна из сторон не уступит.

Нино: «Думаю об уходе из “Зенита” — моему сыну будет лучше жить в Бразилии. Скоро решу».