«Зенит» хочет за Нино около 20 млн евро, «Палймерайс» предлагает за защитника меньше 10 млн (ESPN Brasil)

Есть два фактора, объясняющих, почему «Палмейрас» не увеличивает предложение. Во-первых, клуб знает, что у него нет конкуренции в Европе — никто не проявлял интерес к Нино. Во-вторых, в Бразилии тоже нет конкуренции сейчас — для большинства команд стоимость сделки считается высокой. Например, «Флуминенсе», мечтавший вернуть защитника, не в состоянии конкурировать с «Палмейрасом» в финансовом плане.