Артета впервые выиграл чемпионат Англии и завоевал 4-й трофей в карьере тренера — все с «Арсеналом»

«Арсенал» досрочно выиграл чемпионат Англии, поскольку «Манчестер Сити» в 37-м туре АПЛ не смог победить «Борнмут».
Для Артеты это четвертый титул в качестве тренера, все четыре он выиграл во главе «канониров». В сезоне-2019/20 Артета завоевал Кубок Англии, а также дважды выигрывал Суперкубок страны — в 2020-м и в 2023-м.
Победа в чемпионате Англии стала для Артета первой и в качестве тренера, и в качестве игрока: выступая за «Арсенал», бывший полузащитник по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
Испанец тренирует «Арсенал» с декабря 2019 года.