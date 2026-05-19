Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Астон Вилла
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Манчестер Сити
1
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Монако
4
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
Артета впервые выиграл чемпионат Англии и завоевал 4-й трофей в карьере тренера — все с «Арсеналом»

Микель Артета стал обладателем очередного тренерского трофея.

«Арсенал» досрочно выиграл чемпионат Англии, поскольку «Манчестер Сити» в 37-м туре АПЛ не смог победить «Борнмут».

Для Артеты это четвертый титул в качестве тренера, все четыре он выиграл во главе «канониров». В сезоне-2019/20 Артета завоевал Кубок Англии, а также дважды выигрывал Суперкубок страны — в 2020-м и в 2023-м.

Победа в чемпионате Англии стала для Артета первой и в качестве тренера, и в качестве игрока: выступая за «Арсенал», бывший полузащитник по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Испанец тренирует «Арсенал» с декабря 2019 года.