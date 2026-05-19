Английские тренеры не выигрывают чемпионат Англии с 1992 года. У итальянцев четыре победителя АПЛ — больше всех

За время существования Премьер-лиги чемпионство не завоевывал ни один главный тренер из Англии. 13 титулов у шотландца сэра Алекса Фергюсона, 6 — у испанца Пепа Гвардиолы, по три — у португальца Жозе Моуринью и француза Арсена Венгера. Также АПЛ выигрывали итальянцы Карло Анчелотти, Антонио Конте, Роберто Манчини и Клаудио Раньери, чилиец Мануэль Пеллегрини, шотландец Кенни Далглиш, немец Юрген Клопп и нидерландец Арне Слот.