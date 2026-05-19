Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Астон Вилла
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Манчестер Сити
1
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Монако
4
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
Английские тренеры не выигрывают чемпионат Англии с 1992 года. У итальянцев четыре победителя АПЛ — больше всех

Чемпионом Англии вновь стал тренер из другой страны.

Источник: Спортс‘’

Сегодня победителем АПЛ впервые в своей карьере стал испанец Микель Артета, возглавляющий «Арсенал».

За время существования Премьер-лиги чемпионство не завоевывал ни один главный тренер из Англии. 13 титулов у шотландца сэра Алекса Фергюсона, 6 — у испанца Пепа Гвардиолы, по три — у португальца Жозе Моуринью и француза Арсена Венгера. Также АПЛ выигрывали итальянцы Карло Анчелотти, Антонио Конте, Роберто Манчини и Клаудио Раньери, чилиец Мануэль Пеллегрини, шотландец Кенни Далглиш, немец Юрген Клопп и нидерландец Арне Слот.

В последний раз англичанин выигрывал чемпионат Англии в сезоне-1991/92 — последним перед появлением Премьер-лиги. Тогда трофей с «Лидсом» завоевал Говард Уилкинсон.