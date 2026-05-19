«Еще один год, Гвардиола» пели фанаты «Ман Сити» тренеру после 1:1 с «Борнмутом». Пеп уходит после 10 лет в клубе

«Горожане» на выезде сыграли вничью с «Борнмутом» (1:1), в 37-м туре и заняли второе место в Премьер-лиге, а «Арсенал» стал чемпионом.
После завершения матча на стадионе «Дин Корт» 55-летний каталонец вместе с футболистами подошел к гостевому сектору, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку. Когда Пеп повернулся и пошел в сторону подтрибунного помещения, фанаты стали распевать: «Еще один год, Гвардиола».
Ранее стало известно, что бывший тренер «Челси» Энцо Мареска сменит в «Сити» Гвардиолу, работающего с 2016 года.